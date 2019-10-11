Şenol Güneş’ten, Barış Pınarı Harekatı’na destek

"Askerlerimizin yanındayız. Biz kendimizi korumak, ülkemizi korumak istiyoruz. Kalkınmamıza engel olanlara 'dur' demek istiyoruz. ABD, Rusya, Çin bizi ilgilendirmez.

"Türkiye oyun oynamıyor, film çevirmek isteyenler bizi figüran olarak kullanmak istiyor. Biz figüran değiliz. Türkiye büyük bir ülke ve devlet"

BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı için basının karşısına geçti ancak ülkede yaşanan operasyona da kayıtsız kalmadı. İşte Güneş'in açıklamalarından önemli satırbaşları: Türkiye bulunduğu konum itibariyle, uzun zamandır sıkıntılı dönemleri yaşıyor. Sevr'le birlikte tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ülkeyken, yeniden küllerinden doğdu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve halkımızla birlikte ayağa kaldırdı. Orada takılı kalanlar bizi işgalci göstermeye çalışıyor.

TERÖRİSTLERİ İSTEMİYORUZ

Savaşı kimse istemez. Savaş bize saldırı olduğu için oldu. Bizi rahat bıraksınlar. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler başka ülkelerde nifak tohumları atarak bu savaşı körüklüyorlar, bizi de birbirimize vurduruyorlar. Baktığımız zaman Yunus Emreler, Mevlanalar güzel mesajlar verdi. Kim ne olursa olsun gelsin derken, kötüleri teröristleri ülkemizi parçalamak isteyenleri istemiyoruz. Hep kendini koruyan ülke olmaktan bıktık. Biz sınırlarımız içinde kalmak istiyoruz.

DÜNYA AKLI SELIM OLMALI

Askerlerimizin yanındayız. Biz kendimizi korumak, ülkemizi korumak istiyoruz. Kalkınmamıza engel olanlara dur demek istiyoruz. ABD, Rusya, Çin bizi ilgilendirmez. Dünyada bir kriz var. Dünyayı yönetenlerde bir kriz var. Türkiye oyun oynamıyor, oyun oynamak isteyenler, film çevirmek isteyenler bizi figüran olarak kullanmak istiyor ama biz figüran değiliz. Türkiye büyük bir ülke ve devlet. Sınırlarımız belli. Ama bu ülke sürekli taciz altında. Dünya aklı selim olmalı.

1796 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

İSTANBUL serisine Vodafone Park'taki Andorra maçıyla başlayan A Milli Takım, 1796 gün sonra Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Kadıköy'deki son resmi müsabakasını 10 Ekim 2014 günü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ile oynayan ay-yıldızlılar, rakibine 2-1 yenilmişti. Bu stattaki son maç ise 12 Kasım 2014 tarihinde Brezilya ile yapılan ve 4-0 kaybedilen hazırlık karşılaşmasıydı.

SAAT: 21.45 YAYIN: TRT 1

STAT: Şükrü Saracoğlu Ülker Stadı

Hakem: Ovidiu Hategan (Romanya)

575

A Milliler bugün 575. kez sahaya çıkacak. 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 219 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere bitti.

'Türkiye kazanırsa...'

Arnavutluk teknik direktörü Reja, "Bizim için hikaye Türkiye maçıyla başladı ve burada bitebilir. İki takım için de önemli bir karşılaşma. Türkiye kazanırsa, Avrupa Şampiyonası'nda büyük ihtimalle olacaktır" dedi.

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Milli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Ay-yıldızlılar, rakibini 5 kez yendi, 4 kez yenildi. 2 maç berabere bitti.

OZAN TUFAN: ANAHTAR FRANSA

GÜNEŞ'LE birlikte basın toplantısına katılan Ozan Tufan şunları söyledi: "Fransa anahtar maç ama öncesinde Arnavutluk daha kritik. Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Geçmişte problemler vardı ama onları mental olarak kafamda düzenledim. Pes edebilirdim. Bunun yerine hırs yapmayı tercih ettim ve şimdi milli takımdayım. En büyük destekçim ailem. Sonra Fenerbahçe gelir. Emre ağabey de (Belözoğlu) şu an benimle ilgileniyor."

4 FORVETTEN 2'Sİ SAHADA

ŞENOL Güneş, Arnavutluk karşısına çıkaracağı 11'le ilgili değerlendirme yaparken, 'Burak ve Cenk'i aynı anda sahada görebilecek miyiz?" sorusuna da yanıt verdi: "Daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Rakibe göre de bazı oyuncuları değerlendireceğiz. Arkadan da Fransa maçı var. Bunun yorgunluğu oluyor. Onu da değerlendireceğiz. 4 tane forvetimiz var. 1-2'si mutlaka oynayacak. Rakibe göre de hamleler yapacağız."

ORDUMUZUN YANINDAYIZ

A Milli Takım, Arnavutluk maçı öncesi son çalışmasını dün akşam yaparken sahaya üzerinde "Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun yanındayız" yazan destek pankartıyla çıktı.