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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Arnavutluk Milli maç ne zaman saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki 7. maçında bu akşam karşısında ter dökecek. Grupta averaj farkı ile ikinci sırada bulunan ay yıldızlılar bu mücadelende galip ayrılarak avantaj elde etmenin peşinde. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de milli maç öncesi kafasındaki ilk 11 şekillendi. Öte yandan ‘’ Arnavutluk maçı hangi kanalda’’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Milli maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyenler detayları bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:48
Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Arnavutluk Milli maç ne zaman saat kaçta?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız H grubundaki 7. maçında bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan milli maçı şifresiz seyretmek isteyen futbol severler '' Arnavutluk maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21:45'te başlayacak. Ay yıldızlılar Arnavutluk'u da devirip yoluna emin adımlarla devam etmenin planlarını kuruyor. Türkiye - Arnavutluk maçı ile ilgili tüm detayları bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

İşte maçın yayın kanalı bilgileri ve muhtemel 11'ler;

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