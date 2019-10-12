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altın çağını yaşıyor

attığı adımların karşılığını fazlasıyla aldı, ekonomisini düze çıkardı. Bankalar Birliği yapılandırması ile birlikte 8 yıl aradan sonra ilk kez kâr açıklayan bordo-mavili kulüpte yüzler gülüyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Trabzonspor altın çağını yaşıyor

Trabzonspor, öncülük ettiği Bankalar Birliği yapılandırmasından sonra ekonomik olarak önemli bir rahatlığa kavuştu. Sponsorluk, forma ve oyuncu satışı gelirleri Bankalar Birliği tarafından denetlenen bordo-mavililerde artık ödemeler günü gününe yapılıyor, futbolcudan kulüp personeline kadar herkesin yüzü gülüyor.

Sekiz yıl sonra ilk kez kâr açıklayan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Göreve başladığımız 1,5 yıl önceki durumdan çok farklı bir konumdayız. 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün 'sürdürülebilir' kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım!" demişti.

Onazi'den Mehmetçiğe destek

TRABZONSPOR'UN Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdi. 26 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçiğin yanında olduğunu gösterdi. Geçen sezon aşil tendonu kopan Onazi, sahalara dönmek için gün sayıyor.

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Trabzonspor altın çağını yaşıyor
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