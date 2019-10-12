Türkiye 1-0 Arnavutluk | Maçın röntgeni

MAÇA duygusal yoğunluğun olduğu bir ortamda çıkan milliler hırslı bir şekilde başladı. Arnavutluk'un sertliğine aynı şekilde yanıt veren milliler ilk yarı topa büyük oranda sahip olan taraftı.

HÜCUMDA özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Cenk'in etkisiz görüntüsü pozisyon üretmekte zorlanmamıza neden oldu. Orta sahada yük Emre'nin üzerindeydi. Kaptan sık sık yanında oynayan Ozan ve Mahmut'a ileri çıkışlar için uyarılarda bulundu.

İKINCI yarıda da aynı oyun düzeniyle oynayan milliler, hücum bölgesinde son topları yapmayı başaramadı. Dakikaların ilerlemesiyle ön alana takım halinde çıkan Ay-Yıldızlı ekip, Arnavutluk'un hızlı kontralarıyla kalesinde birkaç tehlikeli pozisyon atlattı.

ANDORRA maçında olduğu gibi milliler son nefeste üç puanı kaptı. Grupta liderliği bırakmayan Ay-Yıldızlı ekibimiz şimdi Fransa ile zirvenin sahibi olmanın mücadelesini verecek. Milliler bu galibiyetle ülkeye moral oldu.

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Euro 2020 eleme gruplarında şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım Türkiye (7). Milli takım aynı zamanda elemelerde iç sahada çıktığı 4 karşılaşmayı da gol yemeden kazanmasını bildi.

Burak zekâsını konuşturdu

İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında topa çıkan Arnavutluk kalecisi ve defansı çarpıştı. Topu önünde bulan Cenk Tosun kafayı vurdu. Pozisyonu takip eden Burak Yılmaz topa dokunsaydı ofsayt olacaktı ama Burak meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına izin verdi.

Cenk, boş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi.

Mekânları cennet olsun

CENK TOSUN: "Her şey bizim elimizde. Kazandığımız için mutluyuz ama haberleri bilmiyorduk. Soyunma odasına girdikten sonra çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış, mekanları cennet olsun. İnşallah askerlerimiz bu operasyondan başarıyla çıkacak. Çok üzgünüz, fazla da bir şey demek istemiyorum. Desteğe gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum."

Başkan Erdoğan tebrik etti

MAÇIN ardınan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fransa karşısında ve EURO 2020 yolunda başarılar Milli Takım" ifadelerini kullandı.

ALINLARINDAN ÖPÜYORUM

ŞENOL GÜNEŞ: Bu dönemde zor ve stresli bir maç oynadık. Taraftarımızın desteğini, kazanma ruhu ile birleştirince eksikliğimizi giderdik. Oyuncularımın alnından öpüyorum

Milliler'in Teknik Patronu Şenol Güneş, olağanüstü zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu dönemde zor ve stresli bir maç oynadık. Taraftarımızın desteğini, kazanma ruhu ile birleştirince eksikliğimizi giderdik. Oyuncularımın alnından öpüyorum" dedi. Güneş şöyle devam etti: "Askerimizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Terörü besleyerek bizim ülkemizde büyütenler, umarım o kanın içinde boğulurlar. Futbol bile konuşmamamız gerekirken kravat konuşuyoruz. Sponsorumuz gönderdi, giydim. Anlamsız, speküle edilen bir şey."

Galibiyeti getiren gol sonrası Güneş ve teknik heyet sevinçlerini böyle yaşadı.