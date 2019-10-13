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kırık kaburgayla 47 dakika oynadı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 'nın evinde Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği maçın 66. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan , Fransa maçında forma giyemeyecek. Kritik Arnavutluk galibiyetinde, ilk yarıda darbe alan deneyimli oyuncu kırık kaburgası ile 47 dakika sahada kaldı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Emre Belözoğlu kırık kaburgayla 47 dakika oynadı

ARNAVUTLUK maçında sakatlanarak 66. dakikada oyundan çıkan Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. Sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu'nun Fransa maçında oynayamayacağı açıklandı. 47 dakika kırık kaburgası ile oynayan deneyimli oyuncu takıma destek olmak adına kadroda kalacak.

Hafif sakatlıkları bulunan Kaan, Mahmut, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak tedbir amaçlı olarak dün idmana katılmadı.

Aprondan otele!

A Milli Takımımız bugün Fransa'ya gidiyor. 11.45'te THY uçağı ile Paris'e uçacak olan ay-yıldızlılar için üst düzey önlemler alındı. Milli Takım kafilesinin uçaktan inmesinin ardından aprondan direkt otobüs ile kamp yapılacak otele hareket edeceği öğrenildi.

Turkcell'den büyük destek

A Milli Futbol Takımımız'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada, görme engelli çocuklar canlı sesli betimleme ile stadyumda maç izledi. Turkcell'in davetlisi olarak Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelen görme engelli yedi çocuk, milli maç heyecanını sesli betimlemeyle yaşadı.

Gürcan Bilgiç, Türkiye - Arnavutluk maçını yorumladı

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Emre Belözoğlu kırık kaburgayla 47 dakika oynadı
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