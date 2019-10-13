Türk taraftarlardan Paris'e akın

TÜRKIYE, Fransa ile yarın tarihi bir maça hazırlanırken Fransızları endişe sardı. Fransız gazeteleri, Stade de France'da oynanacak karşılaşmada özellikle Türk taraftarların üstünlüğü ele geçirmesinden korkuyor. Paris'in dışında bulunan Saint-Denis bölgesindeki maç için Türk taraftarlara 3 bin kişilik yer ayrıldığını belirten L'equipe gazetesi, 81 bin kişilik statta Türk taraftarların sayısının çok daha fazla olacağını açıkladı. Sadece Fransa'daki Türklerin değil aynı zamanda Belçika, Almanya ve İsviçre'den de Türklerin akın edeceğini belirten gazete, 30 ile 40 bin arasında Türk taraftarın statta olacağını ve seyirci üstünlüğünü de ele geçirebileceklerini sayfalarına taşıdı.

2 bin güvenlik var, alkol yasak!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na tepki gösteren Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavrının iki ülke arasında gerilime yol açması da Fransızların korkusunu artırıyor. Yarın oynanacak maç için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye yükselten Fransız emniyeti stat çevresinde kuş uçurtmayacak.

600 polis stat çevresinde olacak.

Stat içinde 1400 özel güvenlik yer alacak.

Stat ve çevresinde alkol satışı yasak.

Türk taraftarlar stada toplu olarak yürümeden önce kontrolden geçecek.

Paris ve Saint Denis hattında yolllarda ve tren istasyonlarında güvenlik artırılacak.