23 günde 6 viraj!

YUTO'NUN

J

DONK

BUGÜN NELER OLDU

Sezona istediği gibi başlayamayan G.Saray'da milli ara herkese iyi geldi. Sakatlıkları bulunandüzelirken Cuma günü Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyebilecek duruma geldi. Teknik direktör Fatih Terim ise as oyuncuların yanı sıra kulübeyi de görme fırsatı yakaladı. Forma vermeyi düşündüğüu İstanbulspor (3-2) maçında deneyen Terim, takımını da 23 günde oynanacak 6 kritik maça hazırlıyor. 18 Ekim'de Sivas ile başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak.aponyaMilli Takımı kadrosunda yer alan Yuto Nagatomo, yarın Tacikistan'da maça çıkacak. Japon sol bek Cuma günü Süper Lig'de Sivas maçına yetişecek ancak sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek.PSG ve Gençlerbirliği maçlarında stoper olarak görev yapan Ryan Donk, Fatih Terim'in oyun sistemine yeniden dahil oldu.PotadaBeşiktaş galibiyeti ile ligdeki 2. zaferine ulaşan Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal, Barış Pınarı Harekâtı'na takımı adına destek verdi. Avrupa maçı sonrasında bir paylaşımda bulunduğunu söyleyen Köksal, "Maçlar kazanılır ya da kaybedilir ama en önemli şey Türkiye'nin içinde olduğu durum. Mehmetçik'in yanındayız. Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla Barış Pınarı Harekâtı'ndan çıkacağız" dedi.