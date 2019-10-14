23 günde 6 viraj!

Sezona istediği gibi başlayamayan G.Saray'da milli ara herkese iyi geldi. Sakatlıkları bulunan Luyindama, Lemina ve Falcao
düzelirken Cuma günü Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyebilecek duruma geldi. Teknik direktör Fatih Terim ise as oyuncuların yanı sıra kulübeyi de görme fırsatı yakaladı. Forma vermeyi düşündüğü Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Emre Mor'
u İstanbulspor (3-2) maçında deneyen Terim, takımını da 23 günde oynanacak 6 kritik maça hazırlıyor. 18 Ekim'de Sivas ile başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak. Bu periyotta Real Madrid'le iki kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
YUTO'NUN YERİNE 2 ADAY: EMRE&ÖMER
J
aponya
Milli Takımı kadrosunda yer alan Yuto Nagatomo, yarın Tacikistan'da maça çıkacak. Japon sol bek Cuma günü Süper Lig'de Sivas maçına yetişecek ancak sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek. Yol yorgunu olacak Nagatomo'yu teknik heyet Real Madrid'e saklamak istiyor. Japon yıldızın yerine sol bekte adaylar ise Emre Taşdemir ve Ömer Bayram.
SAVUNMANIN JOKERİ DONK
PSG ve Gençlerbirliği maçlarında stoper olarak görev yapan Ryan Donk, Fatih Terim'in oyun sistemine yeniden dahil oldu. Hollandalı oyuncuyu kritik Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında oynatmayı düşünen Terim, bu iki karşılaşmaya Luyindama- Donk-Marcao üçlüsüyle başlamayı planlıyor.
'ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ
Potada
Beşiktaş galibiyeti ile ligdeki 2. zaferine ulaşan Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal, Barış Pınarı Harekâtı'na takımı adına destek verdi. Avrupa maçı sonrasında bir paylaşımda bulunduğunu söyleyen Köksal, "Maçlar kazanılır ya da kaybedilir ama en önemli şey Türkiye'nin içinde olduğu durum. Mehmetçik'in yanındayız. Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla Barış Pınarı Harekâtı'ndan çıkacağız" dedi.