Beşiktaşlı’nın kıtası olmaz

SERDAL

BUGÜN NELER OLDU

lağanüstü kongre öncesi istişare için toplanan Ege Bölgesi'ndeki Beşiktaş dernekleri, Ahmet Nur Çebi'ye destek kararı aldı. 18 dernek adına yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı. Toplantıya telekonferansla bağlanan Çebi şunları söyledi: "Beşiktaş hakikaten her şeye değer.Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar var deseler de inanmayın. Beşiktaşlılar kıymetlidir, değerlidir, kimsenin kıtası olmaz. Tek bir grup var o da Beşiktaş. Kime oy verirseniz verin, hiç önemi yok.SEÇİM çalışmalarını sürdüren Serdal Adalı dün İzmir'de Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle buluştu. Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Camiadaki bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı bir an evvel gidermemiz lazım. Camia kulüpten, kulüp de camiadan kopuk. Güneşli günler göreceğimize inanıyorum. Beşiktaş tek yürek olacak, rakipler bizden daha çok korkacak" ifadelerini kullandı.