Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı

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Arnavutluk ile oynanan milli maçta kaburgası kırılan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Emre Belözoğlu'nun durumu Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.Teknik direktör Ersun Yanal, Emre'nin yokluğunda kadroda ciddi değişime gidecek. Cuma gecesi New York'tan dönen Hasan Ali Kaldırım, sol bekte 11 başlayacak.Jailson stoperden orta alana kaydırılacak. Brezilyalı, vatandaşı Gustavo ile görev yapacakKanatlardan gelen haberler de olumsuz. Moses, Denizli deplasmanında yok.Bu iki oyuncunun yokluğunda kanatlar yine orta alan oyuncularına emanet olacak.Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, beINSports'a konuştu. İşte satır başları: "Emre Belözoğlu çok önemli kulüplerde yer almış, büyük bir futbolcu. Ben 32 yaşındayım. O benim için ayrı bir motivasyon. Vedat Muriqi'i görünce çok şaşırdım. Bu kadar iyi bir forvet olduğunu bilmiyordum. İyi yemek yaparım ama kendim için. Balık tutmayı çok seviyorum. Her gördüğümü yiyemiyorum ama Türk yemekleri inanılmaz."