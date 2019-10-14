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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde ay yıldızlılar en zorlu deplasmanına konuk oluyor. A Milli Futbol Takımımız, karşısından da puan ya da puanlarla ayrılarak avantaj sağlamak için ter dökecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11’i şekillendirdi. Öte yandan milyonlarca futbol sever ‘’Fransa maçı hangi kanalda’’ sorusuna cevap aramaya başladı. Milli maçı canlı izlemek isteyenler yayın kanalı bilgilerine buradan ulaşabilirler. Peki, Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler ve Milli maç hangi kanalda sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:46
Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, kendi sahasında 3-0 kazandığı ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçta alınan galibiyet ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan ay yıldızlılar yine tarihi bir zafer elde etmenin peşinde. Milyonlarca futbol severin heyecanla beklediği Milli maç öncesi mücadelenin yayın kanalı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fransa maçı hangi kanalda sorusuna cevap arayan kişiler ayrıntılara buradan ulaşabilirler. Peki, Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Milli maç hangi kanalda sorusunun cevabı ve kritik maç öncesi önemli detaylar...

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam 21:45'te milyonlar yine nefesini tutacak. Fransa deplasmanında zaferle dönmek isteyen ay yıldızlı ekibimiz son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bu mücadelenin canlı ve şifresiz yayınlanacağı kanal da belli oldu.

İşte dev maçın yayın kanalı;

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