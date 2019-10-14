Fransa Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Türkiye Milli maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, kendi sahasında 3-0 kazandığı Fransa ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçta alınan galibiyet ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan ay yıldızlılar yine tarihi bir zafer elde etmenin peşinde. Milyonlarca futbol severin heyecanla beklediği Milli maç öncesi mücadelenin yayın kanalı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Fransa Türkiye maçı hangi kanalda sorusuna cevap arayan kişiler ayrıntılara buradan ulaşabilirler. Peki, Fransa Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Milli maç hangi kanalda sorusunun cevabı ve kritik maç öncesi önemli detaylar...

FRANSA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam 21:45'te milyonlar yine nefesini tutacak. Fransa deplasmanında zaferle dönmek isteyen ay yıldızlı ekibimiz son hazırlıklarını da tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bu mücadelenin canlı ve şifresiz yayınlanacağı kanal da belli oldu.

İşte dev maçın yayın kanalı;