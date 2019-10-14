Paris’te son tango

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası turnuvalara hasret kalan A Milli Takım bugün son yılların en kritik ve önemli maçına çıkıyor… Ülke olarak sıkıntılı günlerden geçerken, her kulvarda alınan güzel sonuçlar yüzümüzde bir tebessüm oluşturması ve moral vermesi açısından önemli…A Milli Takım, bugün aynı puana sahip takipçisi Fransa ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak.Bu mücadele iki takım için de zirvenin tek sahibi olmak için önemli.Sonrasında İzlanda ile berabere kalmamız dahi bizi turnuvaya götürmeye yetecek. Eğer İzlanda ve Andorra maçlarını kazanırsak Fransa'nın oynayacağı maçlara bakmadan lider olarak turnuvaya katılacağız.Hiç istemesek de Fransa'ya yenilmemiz halinde de avantajımız sürecek. İzlanda'nın Andorra'yı yenmesi durumunda puan farkı 3'e düşecek. Bu ihtimalde İzlanda ile oynayacağımız maç büyük önem kazanacak.beraberlik halinde son haftaya 3 puan farkla gireceğiz. Andorra'yı yenmemiz halindeFransa ile berabere kalırsak iki takımın da puanı 19 olacak. İzlanda da zayıf rakibi Andorra'yı evinde yenerse 15 puana çıkacak. Bu durumda İzlanda'yı konuk edeceğimizA Milliler, Fransa ile tarihinde 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldık. Tek galibiyet, 8 Haziran 2019'da EURO 2020 grup eleme maçında 2-0'lık skorla gelmiş, Konya'daki karşılaşmada gollerimizi Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder atmıştı.A Milli Takımımız Fransa deplasmanında tarihindeki 576. maça çıkıyor. Ay-yıldızlılar 220 galibiyet, 133 beraberlik alırken 222 kez de sahadan yenilgi ile ayrıldı.