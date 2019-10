Şenol Güneş: Batı, Suriye’de cirit atıyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Terörle yıllardır uğraşan Türkiye'nin çevresindeki teröristlerin ülkeye sızması ve rahatsız etmesinden dolayı bir müdahale durumu var. Bütün ülkelerin terörü şiddetle kınaması gerekiyor ama herkes teröristi ve terörü işine geldiği gibi kullanıyor.""Suriye'deki boşlukları herkes biliyor. ABD, Rusya, bütün Batı ülkeleri Suriye'deki boşlukta cirit atıyor. Oradaki şiddetten en büyük zararı Türkiye görüyor.Hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Oraya giden askerlerimizin yanındayız."Rakibimizde Pogba yok ama ben Fransa'da eksik diye bir şey kabul etmiyorum. Her oyuncusu üst düzey kulüpte oynuyor.Güzel bir ambiyans bekliyorum. Türk taraftarlara sesleniyorum, müsabakaya gelenler keyif almaya ve maçı izlemeye gelsinler. Rakip bizden üstün olursa onları da alkışlasınlar. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum."Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci ise şöyle konuştu: "Bu maç bizim için final niteliğinde. Türkiye'de galip gelmiştik. Bu zamana kadarki performansımızla iyi ekip olduğumuzu gösterdik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Biz bir savaşta değiliz. Sadece terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada askerlerimiz ve tabii ki ülkemizi destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler."Fransa Teknik Direktörü Deschamps maç için şu değerlendirmeyi yaptı: "Türklerin iyi yaptığı, bizim yapamadığımız konuları gözden geçirdik. Tatlı-sert bir takım. Duran toptan sadece iki gol yediler. Aldıkları 18 puanın her birini hak ettiler . Burak, Cenk, Hakan Çalhanoğlu etkili isimleri. Karakterli bir takıma karşı kazanmak için her şeyi yapacağız."