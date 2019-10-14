Şenol Güneş: Batı, Suriye’de cirit atıyor

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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı öncesi basın toplantısında şöyle konuştu: "Bir ülkenin dışına çıkmak hiçbir ülkenin istediği şey değil. Bunu yapan ülkeler var ama Türkiye'nin böyle politikası yok.
Terörle yıllardır uğraşan Türkiye'nin çevresindeki teröristlerin ülkeye sızması ve rahatsız etmesinden dolayı bir müdahale durumu var. Bütün ülkelerin terörü şiddetle kınaması gerekiyor ama herkes teröristi ve terörü işine geldiği gibi kullanıyor."
ORAYA GİDEN ASKERİMİZİN YANINDAYIZ
"Suriye'deki boşlukları herkes biliyor. ABD, Rusya, bütün Batı ülkeleri Suriye'deki boşlukta cirit atıyor. Oradaki şiddetten en büyük zararı Türkiye görüyor. Oradan sızan teröristler, ülkemizdeki insanlara zarar veriyor.
Hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Oraya giden askerlerimizin yanındayız. ABD, Rusya veya Fransa orada olup şiddetin, terörün sonlanmasını, ülkemize girmesini engelleyecekse bizim ülkemiz oraya gitmez.
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TARAFTARLAR KEYİF ALMAYA GELSİNLER
"Rakibimizde Pogba yok ama ben Fransa'da eksik diye bir şey kabul etmiyorum. Her oyuncusu üst düzey kulüpte oynuyor. Biz daha gerideyiz ama üst düzey bir futbol oynamak için sahada olacağız.
Güzel bir ambiyans bekliyorum. Türk taraftarlara sesleniyorum, müsabakaya gelenler keyif almaya ve maçı izlemeye gelsinler. Rakip bizden üstün olursa onları da alkışlasınlar. Hiçbir olumsuzluk olsun istemiyorum."
TERÖRÜ TEMİZLEMEK İÇİN ORADAYIZ
Milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci ise şöyle konuştu: "Bu maç bizim için final niteliğinde. Türkiye'de galip gelmiştik. Bu zamana kadarki performansımızla iyi ekip olduğumuzu gösterdik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Biz bir savaşta değiliz. Sadece terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada askerlerimiz ve tabii ki ülkemizi destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler."
'TATLI-SERT BİR TAKIMLAR, HER PUANI HAK ETTİLER'
Fransa Teknik Direktörü Deschamps maç için şu değerlendirmeyi yaptı: "Türklerin iyi yaptığı, bizim yapamadığımız konuları gözden geçirdik. Tatlı-sert bir takım. Duran toptan sadece iki gol yediler. Aldıkları 18 puanın her birini hak ettiler . Burak, Cenk, Hakan Çalhanoğlu etkili isimleri. Karakterli bir takıma karşı kazanmak için her şeyi yapacağız."