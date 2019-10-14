BUGÜN NELER OLDU

Türkiye maçta tatsız olaylar yaşanmaması için gerekli başvurularını yapmış,Milli Takım dün Paris'e iner inmez sıkı güvenlik hissedildi. Kafilemiz terminal kullanmayarak, aprona yanaşan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Fransa polisinin yol güzergahında ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü.Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet dün yaptığı açıklamada stadyumda 600 polisin olacağını, ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin bulunacağını belirtip ilginç bir istekte bulundu: