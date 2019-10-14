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Sıkı güvenlik

Milliler, terminal kullanmayarak aprona yanaşan otobüsle oteline gitti. Fransız polisinin yol boyu ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Sıkı güvenlik
Türkiye maçta tatsız olaylar yaşanmaması için gerekli başvurularını yapmış, Fransa tribünlerine girecek, pankart açacak ya da sahaya atlayacak taraftarların sorumlusu olunmayacağını hem Fransa hem de UEFA'ya bildirmişti. Milli Takım dün Paris'e iner inmez sıkı güvenlik hissedildi. Kafilemiz terminal kullanmayarak, aprona yanaşan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Fransa polisinin yol güzergahında ve otel çevresinde sıkı tedbirler aldığı görüldü.

ISLIK OLURSA SESİ DAHA ÇOK AÇARIZ
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet dün yaptığı açıklamada stadyumda 600 polisin olacağını, ayrıca 1400 güvenlik görevlisinin bulunacağını belirtip ilginç bir istekte bulundu: "Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak çünkü Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. İsteğimiz milli marşımızı ıslıklamamaları. Islık sesleri yükselirse marşın sesini daha çok açarız."
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