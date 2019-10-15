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, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı. F Grubu'nda , deplasmanda İsveç ile 1-1 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantilerken J Grubu'nda Liechtenstein'ı deplasmanda 5-0 mağlup eden gecenin en farklı galibiyetini elde etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 00:12
İspanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90+2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.

Sonuçlar şöyle:

D Grubu

Cebelitarık-Gürcistan: 2-3
İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

F Grubu

Romanya-Norveç: 1-1
Faroe Adaları-Malta: 1-0
İsveç-İspanya: 1-1

G Grubu

İsrail-Letonya: 3-1

J Grubu

Finlandiya-Ermenistan: 3-0
Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1
Liechtenstein-İtalya: 0-5

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İspanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
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