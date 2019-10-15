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1 - 1 (MAÇ SONUCU) - elemeleri

elemeleri F grubu sekizinci maçında ile yeşil sahada karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşma sonunda iki takım da yenişemeyerek puanı paylaştı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 01:52
İsveç 1 - 1 İspanya (MAÇ SONUCU) - EURO 2020 elemeleri

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İsveç, İspanya'yı konuk etti. Maçın ilk yarısında golsüz devam eden maçın 50. dakikasında Marcus Berg İsveç'i 1-0'lık skorla öne geçiren golü attı..

Grupta üçüncü olan Romanya'yı da yakından ilgilendiren mücadelede 90. dakikada Valencia forması giyen Rodrigo, İspanya'ya beraberliği getiren gole imza attı ve ülkesini EURO 2020'ye taşıdı.

Bu skorun ardından İspanya 20, İsveç ise 15 puana yükseldi. Grupta İspanya lider, ardından İsveç ise ikinci sırada. Norveç'le berabere kalan Romanya da 14 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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İsveç 1 - 1 İspanya (MAÇ SONUCU) - EURO 2020 elemeleri
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