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'dan deplasmanda gol yağmuru! - Liechtenstein 0 - 5 İtalya (MAÇ SONUCU)

UEFA EURO 2020 elemeleri J grubu 8. maçında Liechtenstein ile yeşil sahalarda kozlarını paylaştı. Grupta 8. maçında İtalya 5 golle devirdi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 02:26
İtalya'dan deplasmanda gol yağmuru! - Liechtenstein 0 - 5 İtalya (MAÇ SONUCU)
EURO 2020 Elemeleri J Grubu 8. maç gününde Liechtenstein ile İtalya karşı karşıya geldi. Rheinpark Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 5-0'lık skorla mağlup etti.

İtalya, 2. dakikada Federico Bernardeschi, 70 ve 90+2. dakikalarda Andrea Belotti, 77. dakikada Alessio Romagnoli, 82. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golleriyle 3 puana ulaştı.

İtalya, bu galibiyetle birlikte 8'de 8 yaparak 24 puana ulaştı. Liechtenstein ise 2 puanda kaldı.

İtalya, gelecek maç gününde Bosna Hersek'e konuk olacak. Liechtenstein ise Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak.
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İtalya'dan deplasmanda gol yağmuru! - Liechtenstein 0 - 5 İtalya (MAÇ SONUCU)
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