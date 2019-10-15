İtalya'dan deplasmanda gol yağmuru! - Liechtenstein 0 - 5 İtalya (MAÇ SONUCU)

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 Elemeleri J Grubu 8. maç gününde Liechtenstein ile İtalya karşı karşıya geldi. Rheinpark Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya, 5-0'lık skorla mağlup etti.İtalya, 2. dakikada Federico Bernardeschi, 70 ve 90+2. dakikalarda Andrea Belotti, 77. dakikada Alessio Romagnoli, 82. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golleriyle 3 puana ulaştı.İtalya, bu galibiyetle birlikte 8'de 8 yaparak 24 puana ulaştı. Liechtenstein ise 2 puanda kaldı.İtalya, gelecek maç gününde Bosna Hersek'e konuk olacak. Liechtenstein ise Finlandiya ile deplasmanda karşılaşacak.