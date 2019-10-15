Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

'da futbolcular antrenmana çıkmadı

İstikbal Mobilya 'da futbolcular bugünkü idmana çıkmadı. Futbolcular; yönetimin tarafından alacaklarının 15 Ekim 2019 tarihine kadar hesaplarına yatırılacağı yönündeki sözün yerine getirmemesi üzerine bu kararı aldı. Öte yandan oyuncuların, aynı gerekçeyle dün yapılan antrenmana da çıkmama kararı aldığı ancak yönetimin süre istemesi ile ikna oldukları öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 20:11
Kayserispor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

Kayserisporlu futbolcular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine bugün yapılması gereken antrenmana çıkmadı. Yöneticilerin, ödeme için 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek idmana çıkmadı.

Saat 14.00'de yapılması gereken ancak sonradan 18.00'e alınan antrenmana çıkmayan futbolcular, yöneticiler tarafından ikna edilemedi. Futbolcuların idmana çıkmayacağı haberini öğrenip tesislere giden yöneticiler, problemi çözemedi.

Yöneticilerin, ödemeler için cuma gününe kadar müddet istediği ancak futbolcuların, en azından 1 aylık ödemelerin bugün yapılmasını istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, yaklaşık 1 saat süren toplantı neticesinde yönetime süre verdi ancak idmana çıkmama kararında diretti. Morallerin son derece bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda malzemeciler de, idman sahasındaki malzemelerini topladı.

Kayserisporlu futbolcular, dün de idmana çıkmayacaktı ancak yönetimin süre istemesi ile ikna oldular. Kayserisporlu futbolcular, dün 5'e 2 kısa paslaşma yaparak idmanı tamamlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'da futbolcular antrenmana çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN