Krizden çıkıp olacağız şampiyon

Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Adem Ljajic, futbolu siyah-beyazlı kulüpte bırakmak istediğini söyledi. Sırbistan Milli Takımı kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncu soruları yanıtlarken Beşiktaş'a geldiği günden beri büyülendiğini vurguladığı konuşmasında sezonun geri kalanı için de umutlu konuştu. Aytemiz Alanya maçının kendileri için dönüm noktası olacağını söyleyen Ljajic, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim.
En önemlisi kendime inanmam. Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam. Süper Lig'e kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan şu anda çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de henüz hiçbir şey bitmedi. Braga maçını kazanırsak grupta ilk 2 sıra için fırsat yakalarız"
ifadelerini kullandı.
Ljajic: Neden futbolda finalim Beşiktaş olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar hep muazzam. İmkânlarımız ise kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim..."
A.Gücü'ne hazır
Ligin 8. haftasında A.Gücü deplasmanına çıkacak olan siyahbeyazlılar bu maçın hazırlıklarına dün yapılan idmanla devam etti. Çalışma yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.