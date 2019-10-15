Krizden çıkıp olacağız şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Boşnak oyuncusu Adem Ljajic, futbolu siyah-beyazlı kulüpte bırakmak istediğini söyledi. Sırbistan Milli Takımı kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncu soruları yanıtlarken Beşiktaş'a geldiği günden beri büyülendiğini vurguladığı konuşmasında sezonun geri kalanı için de umutlu konuştu. Aytemiz Alanya maçının kendileri için dönüm noktası olacağını söyleyen Ljajic,En önemlisi kendime inanmam. Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam. Süper Lig'e kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan şu anda çok geride değiliz.ifadelerini kullandı.Ligin 8. haftasında A.Gücü deplasmanına çıkacak olan siyahbeyazlılar bu maçın hazırlıklarına dün yapılan idmanla devam etti. Çalışma yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.