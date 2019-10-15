Türkiye, Fransa’dan daha az güvenli değil

Fransa'dan Süper Lig'e gelen Olivier Veigneau ve Yacine Bammou, Türkiye'yi Fransız medyasına anlattılar. 2015 yazında Nantes'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Veigneau, "Buraya geldiğimde futbolun seviyesi beni şaşırtmıştı" derken, "Nantes'ın en iyi oteli olan 5 yıldızlı Radisson'u biliyorsunuz, değil mi? Kasımpaşa'nın tesisleri daha iyi. Burada antrenman yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"
diye konuştu.
'BURASI BENİM EVİM GİBİ'
Türkiye'de kendini güvende hissedip hissetmediğiyle ilgili gelen soruya Veigneau, "İki çocuk babasıyım. Fransa'da çok daha büyük acılar yaşandı. Türkiye'nin Fransa'dan daha az güvenli olduğunu söylemek, yanlış bir bakış açısı olur. Ben her gün İstanbul'dayım. Kendimi her zaman güvende hissettim ve mutluyum. Eşimle birlikte burada daha uzun süre kalmak istiyoruz"
yanıtını verdi.
Caen'den Alanyaspor'a gelen 28 yaşındaki Faslı forvet Bammou
ise Türkiye'de kendini güvende hissedip hissetmediğiyle ilgili gelen soruya, "Türkiye'de daha önce yaşamış insanlara sorun. Hepsi size yaşadıkları en iyi yer olduğunu söyler. Bu yaz Türkiye'ye geldim ve şimdiden burayı evim gibi hissediyorum. Fransa'dan geliyorsunuz ve elbette aklınızda bazı şüpheler oluyor ama Türkiye kararımdan hiç pişman değilim. Çok mutluyum"
dedi.