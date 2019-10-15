Türkiye, Fransa’dan daha az güvenli değil

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'dan Süper Lig'e gelen Olivier Veigneau ve Yacine Bammou, Türkiye'yi Fransız medyasına anlattılar. 2015 yazında Nantes'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Veigneau, "Buraya geldiğimde futbolun seviyesi beni şaşırtmıştı" derken,diye konuştu.Türkiye'de kendini güvende hissedip hissetmediğiyle ilgili gelen soruya Veigneau,yanıtını verdi.Caen'den Alanyaspor'a gelen 28 yaşındaki Faslı forvetise Türkiye'de kendini güvende hissedip hissetmediğiyle ilgili gelen soruya,dedi.