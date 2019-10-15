Uğurcan Çakır’a destek

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde artan performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip listesine giren Uğurcan Çakır için Trabzonspor teknik heyeti harekete geçti. Scout ekiplerinin maçlarını izlemek için kulübe başvurduğu 23 yaşındaki file bekçisinin fazla ilgiden olumsuz etkilenmesini önlemek isteyen bordo-mavililer, oyuncuyla özel görüşmeler yapacak.Uğurcan'dan sadece sahaya odaklanmasını isteyecek olan teknik direktör Ünal Karaman,uyarısında bulunacak.Premier Lig ekiplerive'ınara transfer listesine girdiği İngiliz basınındamanşetlere taşınan Uğurcan Çakır'ınise yakın çevresine,dediği öğrenildi.Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor'da oynanan 13 resmi maçın tamamında 90 dakika süre alarak bin 170 dakika ile takımda en çok sahada kalan isim oldu.Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, dünkü idmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yakaladıkları çıkışı sürdürmek zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli hoca, bireysel hatalar konusunda da uyarıda bulundu.Sakatlıklardan yana şanssız bir dönem geçiren Trabzonspor'a dün bir iyi, bir de kötü haber geldi.Dünkü antrenmanda ise bu kez Obi Mikel sakatlık yaşadı.Mikel'in net durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı açıklandı.Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, sosyal medyadan kendisine destek yağdıran taraftarlara Türkçe mesaj vererek,paylaşımında bulundu. Sosa'nın sözleşmesini uzatmasını isteyen taraftarlar da oyuncunun paylaşımının altına övgü dolu sözler yazdı. Bu arada Sosa ile Trabzonspor yönetimi arasında devam eden