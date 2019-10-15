Uğurcan Çakır’a destek

Son dönemde artan performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip listesine giren Uğurcan Çakır için Trabzonspor teknik heyeti harekete geçti. Scout ekiplerinin maçlarını izlemek için kulübe başvurduğu 23 yaşındaki file bekçisinin fazla ilgiden olumsuz etkilenmesini önlemek isteyen bordo-mavililer, oyuncuyla özel görüşmeler yapacak.
Uğurcan'dan sadece sahaya odaklanmasını isteyecek olan teknik direktör Ünal Karaman, "Geleceğin çok parlak. İşini iyi yaptıkça seni isteyenler artacak. Bu yüzden önceliğin sahadaki başarı olmalı"
uyarısında bulunacak.
Premier Lig ekipleri Liverpool, Arsenal, Tottenham
ve Newcastle United
'ın
ara transfer listesine girdiği İngiliz basınında
manşetlere taşınan Uğurcan Çakır'ın
ise yakın çevresine, "Şu an için tek hedefim var, o da Trabzonspor'un başarılı olmasını sağlamak. Hakkımdaki iddialara kulağım kapalı"
dediği öğrenildi.
Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor'da oynanan 13 resmi maçın tamamında 90 dakika süre alarak bin 170 dakika ile takımda en çok sahada kalan isim oldu.
'KARAMAN'DAN HATA UYARISI'
Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, dünkü idmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yakaladıkları çıkışı sürdürmek zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli hoca, bireysel hatalar konusunda da uyarıda bulundu.
BİR İYİ, BİR KÖTÜ HABER
Sakatlıklardan yana şanssız bir dönem geçiren Trabzonspor'a dün bir iyi, bir de kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kafilesinden çıkartılan Abdulkadir Parmak'ın addüktör kas grubunda sertlik tespit edildiği ve cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçına yetişeceği bildirildi.
Dünkü antrenmanda ise bu kez Obi Mikel sakatlık yaşadı. Ayağında ağrı hisseden Nijeryalı yıldız çalışmayı yarıda bıraktı.
Mikel'in net durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı açıklandı.
JOSE SOSA: İŞİNİ TUTKUYLA YAP
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, sosyal medyadan kendisine destek yağdıran taraftarlara Türkçe mesaj vererek, "İşini tutkuyla yap"
paylaşımında bulundu. Sosa'nın sözleşmesini uzatmasını isteyen taraftarlar da oyuncunun paylaşımının altına övgü dolu sözler yazdı. Bu arada Sosa ile Trabzonspor yönetimi arasında devam eden sözleşme uzatma görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.