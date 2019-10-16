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6. kez Messi'nin

İspanya 1. Futbol Ligi () ekiplerinden Barcelona'da forma giyen , Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "" ödülünü 6. kez kazandı. Arjantinli yıldız böylelikle 'yla arasındaki farkı 2'ye çıkardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 18:25
Altın Ayakkabı 6. kez Messi'nin

2018-2019 sezonunda La Liga'da 36 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan 32 yaşındaki Messi, Barselona kentinde düzenlenen ödül töreniyle Altın Ayakkabı'yı üst üste 3. kez elde etti.

Arjantinli yıldız, ödülü 6 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olurken, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı ikiye çıkardı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 51 gol ve 22 asiste imza atan Messi, daha önce bu ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 gol atarak sahip olmuştu.

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Altın Ayakkabı 6. kez Messi'nin
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