Emre abi patron gibi!

F.Bahçe'de Zanka'dan sonra Tolgay Arslan'dan da takım kaptanı Emre Belözoğlu'na övgü geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Tolgay, "Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur. Hem ağabeylik hem kaptanlık yapıyor. Gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Patron gibi her şeye dikkat ediyor. Onun sözünü herkes dinliyor"
dedi. Antalya maçında kaza yaşadıklarını da ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "İnşallah Denizlizspor karşılaşmasıyla bir seri başlatırız"
diye konuştu. Zanka da daha önce Emre'nin F.Bahçe'yi şampiyon yapacağını söylemişti.
Aynı hatayı yapmam
Kendini güçlü hissettiğini söyleyen Tolgay, "6 hafta takımdan uzaktım. Şu anda iyiyim. Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3.5 ay kadro dışıydım. Geldiğimde hemen oynamak istedim ama vücut kaldırmadı. Aynı hatayı tekrar yapmam" dedi.