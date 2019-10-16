Emre abi patron gibi!

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'de Zanka'dan sonra Tolgay Arslan'dan da takım kaptanı Emre Belözoğlu'na övgü geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Tolgay,dedi. Antalya maçında kaza yaşadıklarını da ifade eden 29 yaşındaki oyuncu,diye konuştu. Zanka da daha önce Emre'nin F.Bahçe'yi şampiyon yapacağını söylemişti.Kendini güçlü hissettiğini söyleyen Tolgay, "6 hafta takımdan uzaktım. Şu anda iyiyim. Geçen seneki hatayı yapmak istemiyorum. 3.5 ay kadro dışıydım. Geldiğimde hemen oynamak istedim ama vücut kaldırmadı. Aynı hatayı tekrar yapmam" dedi.