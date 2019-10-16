Fikret Orman, sitemkâr konuştu: Susanlara kırgınım

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son bir yılda kendisine gösterilen tepkileri hak etmediğini söyledi.diyen Fikret Orman, "Beşiktaş koltuğunu herkes önemsiyor ama insana verdiği manevi zararların da haddi hesabı yok. Stat inşa edilirken ben ameleliğini yaptım,diye haberler çıktı. Başakşehir ile oynuyoruz, kaptanımız penaltı atacak, 'Yönetim istifa, bilmem ne Burak' diye bağırıyorlar. Ben bağıranlara değil, susanlara kızgınım. '200 kişi bağırıyor' diyorlar. Geriye kalan 39 bin 800 kişi ne yapıyor" ifadelerini kullandı.ORMAN şöyle devam etti: "Beşiktaş büyük gözükse de dar bir camiadır. Herkese birbirlerine kırıcı sözler söylememesini tavsiye ve temenni ederim. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyim, önemli işlere imza attık. Bu bir aile işi, zaman zaman sürtüşmeler olur.4 sene çalışıp, iki şampiyonluk yaşadık. Çebi ile birlikte Beşiktaş için mücadele ettik. Benim başkanlığımı tarih değerlendirecek."İstifa kararını yorgunluktan değil, yaşanılanları hak etmediğini düşündüğü için aldığını dile getiren Orman, "Kimse benim devamım değil, burası da padişahlık değil, kimse şehzade değil. Görev sürecimde en mutlu olduğum an, stadı açtığım andı. Gün yüzü görmedim, Beşiktaş'a yapabileceğim her şeyi yaptım. Artık yeni nesillere bırakma zamanı. Aileme ve arkadaşlarıma vakit ayıracağım. Günlerim; geceleri 3'te, 4'te uyanıp, bugünü nasıl döndüreceğim diye geçti. İnşallah kıymeti anlaşılır" şeklinde konuştu.Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş JK Fulya Alışveriş Merkezi, Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin kurdele kesmesiyle hizmete girdi. Açılışa yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Atiba ve Güven katıldı."Bizde düello değil, pusu kültürü var" sözlerini yineleyen Orman, "Ben onlar gibi yapmam, yeni seçilecek başkanın emrindeyim. Onlara haksızlık yapılırsa susmam, çıkar cevap veririm. Gerektiği yerde müdahalede bulunurum. 5268 üyenin, 527 tanesi benim döneminde gelmiş. 172 tanesi kongreye katılmış. Bir kısmı da son seçimde Hürser Tekinoktay'a oy vermiş. Ben işlerini beğenmediğim isimlerin mücadelesini verirken o gün tartışanlar, bugün 'Onlarla yola devam edelim' diyorlar… Gerçekten anlaması çok güç" dedi.BEŞIKTAŞ başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya Orman yönetiminden neden ayrıldığını açıkladı. Çebi, "Şenol Güneş ve benim orada olmamamı isteyenler, başkanı bir şekilde maalesef o yola soktu. Bir ordunun komutanı vardır. Görevlerimde başarılı oldum.Serdal Adalı, UEFA'ya gidemememize neden olan yöneticilerden birisi. Biz buralardan para kaybettik. Eski Beşiktaş'ın değerlerini geri getirmek için içeride devrim yapmak istiyorum" dedi.SEÇIM çalışmaları kapsamında dernek ziyaretlerini sürdüren Serdal Adalı'nın Antalya'nın ardından durağı Sakarya'ydı. Beşiktaşlılarla kokteylde bir araya gelen Adalı, "Öz kaynak düzenine dönüş en büyük projemiz.Beşiktaş Akademi'yi bu sene içinde bitireceğiz." ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlı kulüpten yaklaşık 7 milyon TL alacağı bulunan Adalı, daha önceki konuşmasında listesine giren yönetici adaylarına kulübe verilen paraları geri almama şartı koştuğunu dile getirmişti.İSMAIL Ünal, Süleyman Seba anlayışına dönmek ve kulübü fabrika ayarlarına döndürmek için var olduklarını söyledi. Adaylığını koymadan önce,dediğini belirten Ünal, "Benim bir başkanın yönetimine gireceğim yönünde yazılar okuyorum ve gülüyorum. 3 adayın da yaş olarak büyüğüyüm. Böyle bir şey söz konusu değildir.Beşiktaş hepimizin. Beşiktaş'ta ekonomik ve idari olarak radikal kararlar gerekiyor. Temel anlayışımız, bu kararları alacak anlayıştır" ifadelerini kullandı.