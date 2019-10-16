Kartal’da sakatlık kâbusu

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş'a üç isimden daha kötü haber geldi.Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol stoperin 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.Oğuzhan'ın bu hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Gökhan'ın ise oynamasının zor olduğu kaydedildi. Tecrübeli sağ bekin G.Saray derbisine yetişmesi bekleniyor.