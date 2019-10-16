Kartal’da sakatlık kâbusu

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş'a üç isimden daha kötü haber geldi. Dün sabah gerçekleştirilen idmanda bacağında ağrı hisseden Victor Ruiz'in soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol stoperin 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tedavileri daha yeni tamamlanan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül'ün de dünkü idmanda ağrıları tekrarladı.
Oğuzhan'ın bu hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Gökhan'ın ise oynamasının zor olduğu kaydedildi. Tecrübeli sağ bekin G.Saray derbisine yetişmesi bekleniyor. Kartal'da ameliyat olan Dorukhan ve Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan N'Koudou da yok.