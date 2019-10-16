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’da büyük kriz: Futbolcular idmana çıkmadı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Kayserispor’da büyük kriz: Futbolcular idmana çıkmadı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da dün gerçekleştirilmesi planlanan antrenman yapılamadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine dünkü idmana çıkmadı. Yöneticilerden, ödeme için 15 Ekim 2019 (dün) tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözünü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek antrenmana çıkmadı. Kayserispor'da kötü gidişatın ardından başkan ve teknik direktör değişikliğine de gidilmişti.
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Kayserispor’da büyük kriz: Futbolcular idmana çıkmadı
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