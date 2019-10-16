Mancini: Türkiye mükemmel bir ülke

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN asker selamlı sevinci bir dönem G.Saray'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Mancini'ye soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Dünyanın her yerinde sorunlar var. İtalya'da da sorunlarımız var ve ırkçılıkla uğraşıyoruz. Umarım dünya daha güzel bir hal alır" dedi. Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise politik sorulara tepki gösterdi: