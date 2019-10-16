Mancini: Türkiye mükemmel bir ülke

TÜRKİYE'NİN asker selamlı sevinci bir dönem G.Saray'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Mancini'ye soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Spor insanları ayrıştırmaz, birleştirir. Türkiye'de bir yıl çalıştım. Size söyleyeceğim tek şey harika insanlarla dolu mükemmel bir ülke olduğu.
Dünyanın her yerinde sorunlar var. İtalya'da da sorunlarımız var ve ırkçılıkla uğraşıyoruz. Umarım dünya daha güzel bir hal alır" dedi. Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise politik sorulara tepki gösterdi: "Bizim ülkemiz hiçbir zaman yıkılmaz, hep ayakta dururuz. Fransa maçında da çok iyi mücadele ettik.''