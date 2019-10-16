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Soyadım Erdoğan diye kapı zilimi bile söktüler!

Trabzonsporlu Doğan Erdoğan, LASK forması giydiği dönemde başından geçenleri anlattı: Trabzonsporlu oyuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile soyadı benzerliği nedeniyle yaşadığı ırkçı olayı paylaştı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Soyadım Erdoğan diye kapı zilimi bile söktüler!
Bordo-mavililerin genç isimlerinden Doğan Erdoğan, Avrupa'da forma giyen oyuncularımıza gösterilen haksız tepkileri değerlendirdi. Kendisinin de Avusturya'da LASK forması giyerken başından geçen ilginç olayı paylaşan Erdoğan, "Benim soyadım Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın soyadıyla aynı. Soyadım Erdoğan olduğu için kapı zilim sökülmüştü. Soyadım sökülmüştü. Enver Cenk Şahin'in yaşadığı şey çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar" dedi.
Takımın durumunu da değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Orta sahada çok iyi oyuncularımız var. Ben de kendime yer açmaya çalışıyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğreneceğim çok şey var. Özellikle Sosa, Mikel ve Abdulkadir Parmak güzel bir profesyonel örneği benim için. Basel mücadelesi bir şanssızlıktı ama Rize maçını kazanmayı bildik. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece önümüzün açık olduğunu düşünüyorum."
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Soyadım Erdoğan diye kapı zilimi bile söktüler!
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