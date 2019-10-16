Soyadım Erdoğan diye kapı zilimi bile söktüler!

BUGÜN NELER OLDU

Bordo-mavililerin genç isimlerinden Doğan Erdoğan, Avrupa'da forma giyen oyuncularımıza gösterilen haksız tepkileri değerlendirdi. Kendisinin de Avusturya'da LASK forması giyerken başından geçen ilginç olayı paylaşan Erdoğan,Enver Cenk Şahin'in yaşadığı şey çok acı ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar" dedi.Takımın durumunu da değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Orta sahada çok iyi oyuncularımız var. Ben de kendime yer açmaya çalışıyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum.Basel mücadelesi bir şanssızlıktı ama Rize maçını kazanmayı bildik.