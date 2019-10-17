Asker selamına soruşturma başlatan UEFA'nın ikiyüzlülüğü
A Milli Takımımıza asker selamı verdiği için UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Oysaki geçmişte bu gol sevinci defalarca verilmiş ancak bu hareketi yapanlar hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamıştı. İşte Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyan o kareler...
Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:58Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 10:02
Türk Milli Takımı oyuncularının asker selamı için Avrupalıların baskısıyla soruşturma başlatan UEFA, daha önce defalarca yeşil sahalarda gördüğümüz bu sevinç için hiçbir yaptırımda bulunmadı. İşte örnekleri…