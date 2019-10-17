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Asker selamına soruşturma başlatan 'nın ikiyüzlülüğü

A Milli Takımımıza verdiği için tarafından soruşturma başlatıldı. Oysaki geçmişte bu gol sevinci defalarca verilmiş ancak bu hareketi yapanlar hiçbir soruşturmaya tabi tutulmamıştı. İşte Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koyan o kareler...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 10:02
Asker selamına soruşturma başlatan UEFA'nın ikiyüzlülüğü

Türk Milli Takımı oyuncularının için Avrupalıların baskısıyla soruşturma başlatan , daha önce defalarca yeşil sahalarda gördüğümüz bu sevinç için hiçbir yaptırımda bulunmadı. İşte örnekleri…

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Asker selamına soruşturma başlatan UEFA'nın ikiyüzlülüğü
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