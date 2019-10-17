Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi'n 3. haftasında oynanacak müsabakaları beklemeye koyuldu. A Grubu'nun kritik maçı Galatasaray – Real Madrid müsabakası da 22 Ekim 2019 günü Türkiye saati ile 22:00'da ekrana gelecek. Heyecan dolu geçmesi beklenen maç, beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciler ile buluşacak.

REAL MADRİD'DE BALE'İN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Kritik maç öncesi Galatasaray ve Real Madrid'in puanları eşit. İki takım da ilk iki müsabakanın birinden beraberlikle ayrılırken diğer maçta rakibine boyun eğdi.

Maç öncesi Real Madrid'de Gareth Bale şoku yaşanıyor. İspanyol basını, yıldız ismin İstanbul'daki dev maçta görev yapamayacağını duyurdu. Ülkesi Galler'in EURO 2020 elemelerinde Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sakatlanan ve ardından yapılan idmanda takımdan ayrı çalışan yıldız ismin sarı kırmızı ekibe karşı görev yapması zor görünüyor.