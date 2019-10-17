‘Garry’ vites

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi.YAZ transfer döneminde önceliği Onyekuru'ya veren sarı-kırmızılılar, geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'i veto etmişti.Ardından büyük bir sükse ile transfer edilen Falcao'dan verim alamayan Galatasaray'da tıpkı Rodrigues gibi asist özelliği ön planda olan bir hücum oyuncusunu ara transferde almak için çalışmalar başladı.GOLSÜZ biten Gençlerbirliği maçından sonra öz eleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,demişti. Ve Terim, milli arada dediğini yapıp, Sivasspor maçına gençleri tek tek hazırlamaya başladı. Özellikle kanatlarda çabuk ve hızlı oyuncu eksikliğini hisseden G.Saray'daJimmy Durmaz-Yunus Akgün ikilisinden biri de formayı formsuz Babel'den alabilir.Yuto Nagatomo yerine Emre ya da Ömer oynayacak.YÖNETİMİN istifaya davet ettiği Divan Kurulu Başkanlığı'nın cevabı sert oldu. Açıklamada, "Sn. Cengiz kulübümüze saldırılara cevap vermek yerine camia içinde kendine hayali rakip ve düşmanlar çıkararak gündemi meşgul etmeye ısrarla devam etmektedir. G.Saray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başındayız" denildi.