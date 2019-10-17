Kanarya eksik çalıştı

GÖKHAN

DERBİYE

BUGÜN NELER OLDU

Milli takımdan dönen Deniz ve Ozan takımla çalışırken, Vedat düz koşu yaptı. Grip olan Altay ve Harun idmanda yer almadı. Dirar ve Emre'nin tedavilerine devam edildi. Zanka, Isla ve Ferdi'nin ise bugün takıma katılmaları bekleniyor. Ön çapraz bağları kopan Erten ise yaklaşık 9 ay sonra kaleci çalışmasına dahil oldu.BEŞIKTAŞ'A Victor Ruiz'in ardından bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi. Sakatlığı devam eden tecrübeli sağ bekin, cumartesi MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyeceği, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde ise oynamasının çok zor olduğu bildirildi. Siyahbeyazlılarda, önceki gün de İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.