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Şimdi görelim adaletinizi

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Şimdi görelim adaletinizi
Milli futbolcularımızın 'asker selamı' için bir avuç suda fırtına koparan UEFA'nın, Cebelitarık-Gürcistan maçında yaşanan olaya karşı tavrının ne olacağı merak konusu oldu. Cebelitarık'ın 3-2 kaybettiği maçta ev sahibinin 74. dakikada ikinci golünü atan Roy Chipolina sevinirken asker selamı verdi. 36 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Gözler şimdi A Milli Takımımızın Fransa maçındaki 'asker selamı' sevinci için soruşturma başlatan UEFA'nın vereceği kararda...
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