Utanmazlar

BUGÜN NELER OLDU

Her fırsatta ülkemizde yaşanan olayları büyütmeye bayılan Avrupa'nın çirkin yüzü bu sefer Yunanistan'da kendini gösterdi. Girit'te düzenlenen Mini-Foot Dünya Kupası'nda Türkiye'ninOyuncularımız ise bu pankartın açılması ile birlikte maça devam etmedi ve oyun 9. dakikada durdu. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti. Bunun ardından güvenlik güçleri pankartı indirse de terör örgütü yandaşlarına dokunmadı. Polisin bu hareketinden cesaret alan teröristler ile onlara destek veren Yunanlı fanatikler, bu kez de meşaleler yaktı ve Türkiye aleyhine tezahüratlar yaptılar.