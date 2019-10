Yüzsüzler!

BUNLARA CEZA VERDİNİZ Mİ?

Türk Milli Takımı oyuncularının asker selamı için Avrupalıların baskısıyla soruşturma başlatan UEFA, daha önce defalarca yeşil sahalarda gördüğümüz bu sevinç için hiçbir yaptırımda bulunmadı. İşte örnekleri…



Rusya'daki Dünya Kupası'nda Güney Kore ile Almanya maçında Koreli Hong Chul milli marş çalınırken asker selamı vererek durmuştu.



Fransız oyuncu Griezmann, 2018 Dünya Kupası`nın finalinde ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kabulünde asker selamı vermişti.



2008-09 UEFA

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı Barcelonalı oyuncular Henry ve Eto'o asker selamı ile gol sevincini yaşadılar.

UEFA'dan şok karar! Fransa - Türkiye maçına soruşturma açıldı!

SORU

Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle neredeyse tüm dünya bize cephe almış durumda. İşi abartıp spora da yansıttılar. Futbolcularımızın verdiği asker selamından rahatsız oldular ve hatta UEFA'nın bu konuda bize ceza vermesi için canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Siz bu tavırla ilgili ne düşünüyorsunuz?



DOSYA İSVİÇRELİ MÜFETTİŞTE

UEFA, asker selamı için başlattığı soruşturmaya İsviçreli bir müfettiş atadı. Türkiye Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili henüz resmi bildirimde bulunulmadığı öğrenildi. Buna rağmen önlemini erken almak isteyen TFF'nin fotoğraf ve videolu bir savunma hazırlığına başladığı ve bu tür sevinçler ve ırkçılık eylemlerinin de yer alacağı geniş bir dosya sunulacağı öğrenildi.



UEFA'NIN YAPTIĞI ŞIK DEĞİL

Milli futbolcularımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta verdiği asker selamına komik bir şekilde UEFA tarafından soruşturma başlatılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Yapılanın hiç hoş olmadığını vurgulayan Erdoğan, "UEFA'nın yaptığı şık değil. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu. Griezmann'a bir şey mi yaptılar, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda Milli Takım'ın bir milli bakışı var, bu milli bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Ben buradan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında, bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" ifadesini kullandı.

Fransa'da asker selamı

MURAT ÖZBOSTAN:

Bunlarda utanma yok. Yüzsüz bunlar.. Belçika 9 yaşındaki çocuklara soruşturma açıyor. Asker selamı verdiler diye.. Herkesin bir bir gerçek yüzü ortaya çıktı. En güzel tarafı da bu. Avrupa'da oynayan yıldızlarımızı hedef tahtası yaptılar. Resmen "Konuşmayın, yazmayın ve susun" diyorlar. Bu mobbingdir. Irkçılık Avrupa'nın kanına işlemiş. Ne kadar terör sevici olduklarını biliyorduk ama artık açık ve net görebiliyoruz. 'Selam verdik' diye konuyu saptırıp Avrupa'yı, dünyayı ayağa kaldıran spor adamları, kendi ülkelerinin yaptıklarının hesabını da sordular mı? UEFA soruşturma açtı ama ceza olacağını sanmıyorum. Zaten UEFA, Avrupa istedi diye soruşturma açtı. Onlar da kukla. Asker selamı verdiler diye Milli Takım'a ceza mı verecekler? Bu komik olduğu kadar da saçma olur.



AHMET ÇAKAR:

UEFA ceza veremez daha doğrusu vermemeli. Yapılan eylem dünyanın her yerinde asla siyasi nitelik taşımayan asker selamıdır. Nazi selamı, çetnik selamı gibi siyasi içerik taşıyan gösterilerde UEFA ceza verebilir. Bunu saygıyla karşılarım. Çünkü o işaretler Hitler manyağının katliamlarını ya da Sırpların yaptığı Boşnak soykırımını sembolize etmektedir. Amaa… 40 yılını terörle geçirmiş, yüzbinlerce insanını kaybetmiş, birkaç trilyon dolarını bu işe harcamak zorunda kalmış Türkiye Cumhuriyeti'nin son derece duyarlı, sivil halka zarar gelmemesi için kuyumcu hassasiyeti ile yürüttüğü bir operasyonu, hiçbir dünya devleti savaş olarak niteleyemez. Ben size anlatayım; bakın Fransa, Cezayir'de yıllar önce ne yapmış… Ya da İtalya yine yıllar önce Kızıl Tugayları temizlemek için ne yapmış… Hele hele Almanya hiç konuşmasın. Google arşivlerine baktığımızda karşımıza Baader-meinhof diye bir terör örgütü çıkar. Tutuklu terörist arkadaşlarını kurtarmak isteyen örgüt üyeleri, çok önemli eylemler yapmış, uçaklar kaçırmıştır. Peki Alman devleti ne yaptı biliyor musunuz, Mogadişu baskınından sonra bir gecede ne garip tesadüftür ki cezaevindeki bütün Baader-meinhof üyeleri bunalıma girip intihar ediverdiler. Hem de hepsi! Kayıtlarda intihar diye geçiyor. Yersen tabii! Sonuçta yapılan harekât 40 yılını terörle geçirmiş, acılar çekmiş, ekonomisi sıkıntıya girmiş bir ülkenin haykırışıdır. Hepsi bu.

Quaresma'dan asker selamı yorumu

ÖMER ÜRÜNDÜL:

Bizim tüm sporcularımız, vatan uğruna mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize içten gelerek asker selamı gönderiyorlar. Tabii ki dışarının bize bakış açısı her zamanki gibi taraflı. Doğal olarak da her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Özellikle bizim sportif başarımız da onları rahatsız ediyor. Bu konuyla ilgili UEFA soruşturma açmış olabilir, ama ben bundan olumsuz bir şey çıkacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ayrıca şunu eklemem gerek ki, sadece A Milli Futbol Takımımız değil, münferit sporcularımız da kazandıkları uluslararası başarılardan sonra aynı asker selamını gönderdi. Böyle zor bir dönemde ortaya çıkan bu görüntüler ve birlik ruhu gerçekten gurur verici.



İSKENDER GÜNEN:

Bunun adı batının ikiyüzlülüğüdür. Yıllardır demokrasi ve insan hakları konusunda mesaj veren batı, ama gel gör ki işin rengi bir başka. Ruanda soykırımı, Irak'ın bölünmesi, Libya'nın parçalanması kimin eseri? Önce bunun hesapları verilsin. Bir de yıllardır yine teröre destek veren, terör örgütlerini silahlandıran acaba kimler? Şu an gelinen noktada hesap vermesi gereken bizler değil, onlardır.



GÜRCAN BİLGİÇ:

Durumun bu noktaya gelmesi elbette politik. Çünkü daha maç öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı, bu konuda tavır koydu. Federasyonun da şikâyet etmek dışında çaresi kalmadı. Hiçbir şey çıkmaz. Avrupalılar, bizim duygularımızla oynamayı iyi bilirler. İzlanda gümrük polislerinin terbiyesizliklerini unutmayın. Bu gibi durumlarda dolduruşa gelmeyelim.

Yurt dışındaki oyuncularımızın paylaşımlarının ise kulüpleri veya taraftarları rahatsız etmesi doğal. Çünkü onlar ne olduğunu bilmiyorlar. Oyuncularımızın dik duruşu sayesinde Barış Pınarı Harekâtı'nın aslında teröristlere karşı yapıldığını da öğrenme fırsatını yakaladılar. Zaten tepkilerin sert olması da yalanlarının ortaya çıkma korkusundan kaynaklanıyor.