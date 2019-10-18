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Ahlaksız Bild!

Alman gazetesi, ’nde görevli ay-yıldızlı takımımızın doktoru ’ü hedef gösterdi

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Ahlaksız Bild!
Mehmetçiğe destek veren gurbetçilerimize psikolojik baskı yapan ve yıldırmaya çalışan Almanların önde gelen gazetesi Bild ise yayınlarıyla tetikçilik yapıyor. Gazete ay-yıldızlı takımımızın doktoru Ufuk Şentürk'ün Fransa maçında golden sonra asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Haberde Şentürk'ün Charite Berlin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Diz Artroplastisi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttüğüne ve 4. Lig takımlarından Berliner AK 07'nin genç takımında antrenörlük yaptığına vurgu yapıldı.

YA ALMANSIN YA TÜRK!
Almanlar daha önce Mesut Özil'e 'Ya Almansın ya da Türk" baskısı yapmış, St.Pauli ise asker selamını beğendi diye Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakmıştı.
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