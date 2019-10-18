Ahlaksız Bild!

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Mehmetçiğe destek veren gurbetçilerimize psikolojik baskı yapan ve yıldırmaya çalışan Almanların önde gelen gazetesiGazete ay-yıldızlı takımımızın doktoru Ufuk Şentürk'ün Fransa maçında golden sonra asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Haberde Şentürk'ünvurgu yapıldı.Almanlar daha önce Mesut Özil'e 'Ya Almansın ya da Türk" baskısı yapmış, St.Pauli ise asker selamını beğendi diye Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakmıştı.