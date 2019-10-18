Beyaza yasak geldi!

BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda yarışacak olan 3 adayın yönetim kurulu listeleri ve hangi renk oy pusulası kullanacakları belli oldu. Beyaz pusula tüm adaylar tarafından talep edilince kuraya sokulmadı. Divan Başkanlık Kurulu'ndaki kurada Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay daoy pusulasını çekti.Ahmet Nur Çebi, listesini Beşiktaş Divan Kurulu'na teslim ettikten sonra soluğu Süleyman Seba'nın kabri başında aldı. Seba için Kuran-ı Kerim okunurken dua edildi. Çebi'ye yönetim kurulu listesindeki isimlerde eşlik etti.İSMAIL Ünal, Beşiktaş'ta listelerin teslim edileceği son gün başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum" ifadelerini kullandı. Adalı ise "İsmail Ünal'a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakârlık yaptı" dedi.