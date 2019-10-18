El Clasico ertelendi! Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak?

2019 - 2020 futbol sezonunun 10. haftasında Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanması planlanan El Clasico'nun tarihinde değişikliğe gidildi. Barcelona'da yaşanan sokak olayları nedeniyle ertelenen dev müsabakanın oynanacağı tarih ile ilgili henüz net bir karar verilmiş değil. Federasyonun, maçın yeni tarihi ile nihai kararı en geç önümüzdeki Pazartesi gününe kadar vermesi bekleniyor.

EL CLASICO NEDEN ERTELENDI?

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Barcelona - Real Madrid maçı, bir süre önce Barcelona başta olmak üzere tüm Katolanya'da yaşanan sokak olayları nedeniyle ertelendi. Federasyon, gösterilerin devam etmesi sebebiyle güvenlik zaafiyeti olabileceğini düşünerek maçın ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

EL CLASICO NE ZAMAN OYNANACAK?

Federasyon, maçın oynanacağı tarihin belirlenme sürecinde ilk etapta kulüplere birbirleri ile anlaşmaları için hak tanıdı. Kulüpler, federasyon tarafından belirtilen tarihe kadar uzlaşamazlar ise karar, maçın oynanacağı tarih federasyon tarafından belirlenecek. Konuyla ilgili Real Madrid'in talebi fiktürde değişikliğe gidilerek ligin ilk yarısındaki maçın Madrid'de, ikinci yarısındaki maçın ise Barcelona'da oynanması şeklinde oldu. Fakat Barcelona ekibi Real Madrid'in bu talebini reddetti. Ardından taraflar maçın 18 Aralık 2019 tarihinde oynanmasına yönelik karar aldı. Ancak bu karar da La Liga yönetimi tarafından, 18 Aralık tarihinin hafta içine denk gelmesi sebebiyle reddedildi.

İspanyol basınına göre El Clasico için son aralık 7 Aralık tarihi gündeme geldi. Bu tarihe iki tarafdan da herhangi bir şekilde itiraz gelmezken, henüz resmiyet kazanmasa da El Clasico'nun bu tarihte oynanması bekleniyor.

Maçın yeni tarihi ile ilgili nihai karar Pazartesi gününe kadar verilip kamuoyu ile paylaşılacak.