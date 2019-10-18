Eşref Hamamcıoğlu varsa Mustafa Cengiz yok!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray camiası kulüp başkanı ile divan kurulu başkanının polemikleri arasında sıkıştı kaldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki gerilim adeta savaşa döndü!ve Cengiz'i sert sözlerle eleştirdi.Hamamcıoğlu'nun cevabı sonrasında durum değerlendirmesinde bulunan sarı-kırmızılı yöneticiler, salı günkü haftalık yönetim kurulu toplantısında ana gündemine Divan'a katılıp katılmamayı alacak. Yöneticiler 13 Kasım'da gerçekleşecek olağan Divan Kurulu toplantısına gitseler bileCengiz ile Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen'in kabri başında omuz omuza yer mücadelesi vererek gündeme damga vurmuşlardı.