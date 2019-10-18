Eşref Hamamcıoğlu varsa Mustafa Cengiz yok!

Galatasaray camiası kulüp başkanı ile divan kurulu başkanının polemikleri arasında sıkıştı kaldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasındaki gerilim adeta savaşa döndü! Yönetimin resmi siteden istifa çağrısında bulunduğu Hamamcıoğlu, görevine devam edeceğini açıkladı
ve Cengiz'i sert sözlerle eleştirdi.
İLK TOPLANTIDA GÖRÜŞECEKLER
Hamamcıoğlu'nun cevabı sonrasında durum değerlendirmesinde bulunan sarı-kırmızılı yöneticiler, salı günkü haftalık yönetim kurulu toplantısında ana gündemine Divan'a katılıp katılmamayı alacak. Yöneticiler 13 Kasım'da gerçekleşecek olağan Divan Kurulu toplantısına gitseler bile Başkan Mustafa Cengiz'in Eşref Hamamcıoğlu'nun görev süresi boyunca Divan'a katılmayı düşünmediği öğrenildi.
KRİZ DAHA DA BÜYÜYOR
Cengiz ile Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen'in kabri başında omuz omuza yer mücadelesi vererek gündeme damga vurmuşlardı.