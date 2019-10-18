Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fransa-Türkiye maçına göre A Milli Futbol Takımı'na en çok oyuncu veren kulüp olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın son oynadığı Fransa mücadelesinde 3 oyuncularının ilk 11'de olduğunu hatırlatarak, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ülkemizin güzide takımlarının ilk 11'de toplam 2 oyuncusu var, Başakşehir'den 3 oyuncu var. Bu bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesi." dedi.

Bunun "Medipol Başakşehir" projesinin başarısını da ortaya koyduğunun altını çizen Gümüşdağ şöyle konuştu: