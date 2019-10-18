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Sen yeteneklisin takımı toparlarsın

’ın hocası, Beşiktaş’taki halefini ziyaret etti. İkili arasında samimi bir sohbet gerçekleşti

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Sen yeteneklisin takımı toparlarsın
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş ve teknik ekibini ağırladı. Ziyarette ikili arasında oldukça sıcak ve samimi bir sohbet geçti. Güneş'in Beşiktaş'taki halefine, "Sen iyisin, yeteneklisin… Hiç moralini bozma, takımı toparlarsın" diyerek moral verdiği; Avcı'nın ise bir maç sonrası geçen sezona yönelik yaptığı kıyaslama hakkında "Size her zaman saygılıyım, bir yanlış anlaşılma oldu. Kesinlikle size karşı söylenmiş bir şey yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Şenol Güneş, daha sonra Kasımpaşa kulübünü ziyaret etti. Milli Takım teknik direktörü, önceki gün de Fenerbahçe'ye ziyarette bulunmuş ancak sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili bir açıklama ya da fotoğraf paylaşımı yapılmamıştı.
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Sen yeteneklisin takımı toparlarsın
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