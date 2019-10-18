Sen yeteneklisin takımı toparlarsın

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş ve teknik ekibini ağırladı. Ziyarette ikili arasında oldukça sıcak ve samimi bir sohbet geçti. Güneş'in Beşiktaş'taki halefine,diyerek moral verdiği; Avcı'nın ise bir maç sonrası geçen sezona yönelik yaptığı kıyaslama hakkında "ifadelerini kullandığı öğrenildi.Milli Takım teknik direktörü, önceki gün de Fenerbahçe'ye ziyarette bulunmuş ancak sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili bir açıklama ya da fotoğraf paylaşımı yapılmamıştı.