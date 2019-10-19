Aslan kükremeyi hatırladı

İlk yarıda biri penaltıdan olmak üzere iki gol bulan Andone
ile avantaj yakalayan Cimbom, 2. yarıda ise kâbus dolu anlar yaşadı. 10 kişilik Yiğido, Kone
ile farkı azalttı, Babel
hemen yanıt verdi. Erdoğan
'ın golü şok etkisi yaratsa da G.Saray 3 puanı kopardı. Sarı-kırmızılılar, R.Madrid ve Beşiktaş sınavları öncesi derin bir nefes aldı.
FALCAO YOKSA BEN VARIM!
Türk Telekom'da gecenin kahramanı attığı iki golle Florin Andone oldu. Falcao'nun sakatlığında forma şansı bulan Rumen futbolcu, ligde ilk isabetli şutunda fileleri sarstı. 26 yaşındaki oyuncu, 42. dakikada da kazandırdığı penaltıda topun başına geçerek skoru 2-0'a taşıdı. Andone, "2 gol atmak bireysel güvenim açısından çok önemliydi. Umarım gollerimi devam ettiririm" dedi.
Sol kanatta aldığı topla hızla kaleye ilerleyen ve yaklaşık 30 metre topu süren Andone, ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla ağları sarstı.
GOLÜNÜ ATTI, MESAJI ÇAKTI!
Skor 2-1 olduktan sonra Galatasaray'ın sıkıntıya girdiği dakikalarda Ömer Bayram'ın pasını sert bir şutla kaleye göndererek farkı 2'ye çıkaran Babel'in gol sevinci dikkat çekiciydi. Kendisini eleştirenlere elleriyle 'konuşun' işareti yaparak mesaj gönderen Hollandalı, ardından da tribünlere giderek taraftarları alkışladı.
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Babel, kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu sekiz karşılaşmada üç gol atmayı başardı. Bu gollerin ikisi son üç maçta geldi.
KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADI
G.Birliği maçı sonrasında bazı oyuncularını eleştiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün radikal değişikliklere gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Nagatomo'nun yerine sol bekte Emre Taşdemir'e, sağda ise Mariano'nun yerine Şener'e forma verdi.
Orta sahada Ömer Bayram maça başlarken Emre Mor da ilk 11'deydi. Radamel Falcao'nun yerine ter döken Andone hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
FATİH TERİM ÇILGINA DÖNDÜ
10 kişilik rakibi karşısında ikinci yarıda kalesinde üst üste pozisyon veren G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, kulübede çılgına döndü. Yapılan top kayıplarına isyan eden İmparator, oyuncularına bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.
ÖMER BAYRAM: 3 SARI KARTI UNUTTUM...
Sivas karşısında 78. dakikada sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan 28 yaşındaki oyuncu maç sonrası, "Savaşçı ruhumu hiç kaybetmedim. Bunun meyvelerini görüyoruz şimdi. Beşiktaş maçını kaçıracağım için üzgünüm, o bana yakışmadı. Konsantrasyonum bozuldu, 3 sarı kartı unuttum sanırım"
dedi.
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Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) Süper Lig maçını oynadı.
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Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom'daki yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı. Ligde 2 buçuk senedir evinde maç kaybetmeyen Galatasaray, bu periyotta taraftarı önünde 33 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
44
2019/20 Süper Lig sezonunda şu ana kadar skor olarak en kısa süre geride oynayan takım Galatasaray (44 dakika).