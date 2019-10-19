Aslan kükremeyi hatırladı

FATİH

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarıda biri penaltıdan olmak üzere iki gol bulanile avantaj yakalayan Cimbom, 2. yarıda ise kâbus dolu anlar yaşadı. 10 kişilik Yiğido,ile farkı azalttı,hemen yanıt verdi.'ın golü şok etkisi yaratsa da G.Saray 3 puanı kopardı. Sarı-kırmızılılar, R.Madrid ve Beşiktaş sınavları öncesi derin bir nefes aldı.Türk Telekom'da gecenin kahramanı attığı iki golle Florin Andone oldu. Falcao'nun sakatlığında forma şansı bulan Rumen futbolcu, ligde ilk isabetli şutunda fileleri sarstı. 26 yaşındaki oyuncu, 42. dakikada da kazandırdığı penaltıda topun başına geçerek skoru 2-0'a taşıdı. Andone, "2 gol atmak bireysel güvenim açısından çok önemliydi. Umarım gollerimi devam ettiririm" dedi.Sol kanatta aldığı topla hızla kaleye ilerleyen ve yaklaşık 30 metre topu süren Andone, ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla ağları sarstı.Skor 2-1 olduktan sonra Galatasaray'ın sıkıntıya girdiği dakikalarda Ömer Bayram'ın pasını sert bir şutla kaleye göndererek farkı 2'ye çıkaran Babel'in gol sevinci dikkat çekiciydi.Babel, kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu sekiz karşılaşmada üç gol atmayı başardı. Bu gollerin ikisi son üç maçta geldi.G.Birliği maçı sonrasında bazı oyuncularını eleştiren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün radikal değişikliklere gitti.Orta sahada Ömer Bayram maça başlarken Emre Mor da ilk 11'deydi.10 kişilik rakibi karşısında ikinci yarıda kalesinde üst üste pozisyon veren G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, kulübede çılgına döndü. Yapılan top kayıplarına isyan eden İmparator, oyuncularına bağırarak sesini duyurmaya çalıştı.Sivas karşısında 78. dakikada sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan 28 yaşındaki oyuncu maç sonrası,dedi.Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) Süper Lig maçını oynadı.Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom'daki yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı. Ligde 2 buçuk senedir evinde maç kaybetmeyen Galatasaray, bu periyotta taraftarı önünde 33 galibiyet, 7 beraberlik aldı.2019/20 Süper Lig sezonunda şu ana kadar skor olarak en kısa süre geride oynayan takım Galatasaray (44 dakika).