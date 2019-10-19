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'yi uzatmalarda yıktı!

'in 8. haftasında Medipol , Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 'yi uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. .

Giriş Tarihi: 19.10.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 19:47
Başakşehir Göztepe'yi uzatmalarda yıktı!

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip dakika 11'de Guldbrandsen'le fileleri havalandırdı, yardımcı hakem ofsayt nedeniyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemeleri sonucunda hakem golü geçerli saydı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, Göztepe, 64. dakikada eski Başakşehir'li Soner Aydoğdu ile skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken turuncu-lacivertlilerde sahneye Martin Skrtel çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu skor sonrası Başakşehir puanını 14'e yükseltirken, Göztepe 9 puanda kaldı.

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Başakşehir Göztepe'yi uzatmalarda yıktı!
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