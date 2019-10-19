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'in 8. haftasında ile FK karşı karşıya gelecek. İşte iki takımın 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:55
CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. İki takım arasındaki maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, A.Parmak, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode

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CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK
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