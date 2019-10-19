CANLI | Trabzonspor - Gaziantep FK

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. İki takım arasındaki maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, A.Parmak, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Erdem Uğurlu, Chibsah, Jefferson, Diarra, Twumasi, Kayode