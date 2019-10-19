Cimbom’dan ordumuza destek

BUGÜN NELER OLDU

SARI-KIRMIZILI tribünlerde Barış Pınarı Harekâtımıza destek vardı. Maç başlamadan önce tribünlerde destek tezahüratları yapılırkenpankartları da açıldı. Tribünlerde ise büyük boşluklar göze çarptı. Sarıkırmızılı taraftarların büyük bölümü trafiğin de etkisi ile başlama düdüğünün ardından tribünlerdeki yerini alabildi.