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Cimbom’dan ordumuza destek

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Cimbom’dan ordumuza destek
SARI-KIRMIZILI tribünlerde Barış Pınarı Harekâtımıza destek vardı. Maç başlamadan önce tribünlerde destek tezahüratları yapılırken "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır", "1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, 2019 Barış Pınarı Harekâtı'", ''Ordumuz olsun daim muzaffer'', Türk-Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" pankartları da açıldı. Tribünlerde ise büyük boşluklar göze çarptı. Sarıkırmızılı taraftarların büyük bölümü trafiğin de etkisi ile başlama düdüğünün ardından tribünlerdeki yerini alabildi.
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Cimbom’dan ordumuza destek
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