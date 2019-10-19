Daniel Candeias kimdir? Daniel Candeias'ın futbol kariyerine dair merak edilen detaylar

Profesyonel kariyerine 2007 yılında Porto takımında başlayan Daniel Candeias, 2019 yılında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ankara kulübünün Glasgow Rangers'dan transfer ettiği Candeias, daha önce kiralık olarak Alanyaspor forması giymişti. Daha sonra sırasıyla Porto, Varzim, Rio Ave, Recreativo, Paços Ferreira, Nacional, Portimonense, Benfica, 1. FC Nürnberg, Granada, Metz, Alanyaspor ve Rangers kulüplerinde forma giyen orta saha oyuncusu, kariyerinin büyük bir bölümünü çeşitli takımlarda kiralık olarak geçirdi.

DANIEL CANDEIAS KİMDİR? DANIEL CANDEIAS'IN KARİYERİ

Daniel João Santos Candeias, 25 Şubat 1988 yılında Portekiz'de doğdu. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2007 yılında Porto kulübünde başladı. İspanya, Almanya, Fransa, İskoçya ve Türkiye'de çeşitli takımlarda forma giydi. Candeias'ın görev yaptığı takımlar sırasıyla şu şekilde:

Porto, Varzim, Rio Ave, Recreativo, Paços Ferreira, Nacional, Portimonense, Benfica, Nurnberg, Granada, Metz, Alanyaspor, Glasgow Rangers, Gençlerbirliği