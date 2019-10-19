El Clasico ertelendi Real rahata erdi

BUGÜN NELER OLDU

İspanya Futbol Federasyonu, 26 Ekim'deki Barcelona-Real Madrid maçını kentteki olaylar nedeniyle erteledi. El Clasico'nun ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken iki kulüp 18 Aralık tarihinde anlaştı. Bu erteleme ile birlikte G.Saray ile İstanbul'da oynadıktan sonra Barcelona deplasmanına çıkacak olan Real Madrid 26 Ekim hafta sonunu bay geçmiş olacak.Babel, asker selamı sonrasında eleştirilen eski takım arkadaşı Cenk Tosun'a hafta içinde destek mesajı atarken dün de İstiklal Marşımızı eli göğsünde dinledi.