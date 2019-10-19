Falcao müsait olursa oynatmak isterim

FALCAO

FALCAO'YA

BUGÜN NELER OLDU

Sivasspor karşısında kenarda zaman zaman oyuncularına kızan zaman zaman da moral veren Fatih Terim, maçın ardından Radamel Falcao konusunda ilginç ifadeler kullandı. Kolombiyalı yıldızın ağrıları olduğunun ve uzun süredir antrenman bile yapamadığının altını çizen İmparator,Baktığınızda 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor.Ancak bu durumda nasıl oynatacağız bilemiyorum fakat uğraşacağız" ifadelerini kullandı.Maçı tribünden takip eden Falcao, maçın son anlarında hop oturup hop kalktı. Kolombiyalı son 5 dakikayı korku dolu gözlerle izledi.G.Saray'ın Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika basınına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kendisinin yaşadığı zorlukların Falcao'nun da başına geldiğini belirten Senegalli oyuncu "Sorun şu ki G.Saray'da herkes kendi için oynuyor. Falcao'yu aldıklarında karıma dedim ki:sözleriyle yaşadığı süreci paylaştı.