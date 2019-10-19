Falcao müsait olursa oynatmak isterim

Sivasspor karşısında kenarda zaman zaman oyuncularına kızan zaman zaman da moral veren Fatih Terim, maçın ardından Radamel Falcao konusunda ilginç ifadeler kullandı. Kolombiyalı yıldızın ağrıları olduğunun ve uzun süredir antrenman bile yapamadığının altını çizen İmparator, "Radamel Falcao ile maçtan önce konuştum, ağrım var dedi.
Baktığınızda 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Radamel Falcao'yu Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında tabii ki oynatmak isterim. Onun gibi bir oyuncuyu her zaman kullanmak istersiniz.
Ancak bu durumda nasıl oynatacağız bilemiyorum fakat uğraşacağız" ifadelerini kullandı.
FALCAO YERİNDE DURAMADI
Maçı tribünden takip eden Falcao, maçın son anlarında hop oturup hop kalktı. Kolombiyalı son 5 dakikayı korku dolu gözlerle izledi.
"KİMSE FALCAO'YA TOP ATMIYOR"
G.Saray'ın Club Brugge'e gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika basınına zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kendisinin yaşadığı zorlukların Falcao'nun da başına geldiğini belirten Senegalli oyuncu "Sorun şu ki G.Saray'da herkes kendi için oynuyor. Falcao'yu aldıklarında karıma dedim ki: "Bak göreceksin, işi kolay olmayacak. Tekniği benden daha iyi. Ama top alamazsa, gol atamaz. Adama top atmıyorlar"
sözleriyle yaşadığı süreci paylaştı.