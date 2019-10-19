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'nin kafilesi belli oldu! , Nabil Dirar, ...

Milli maçlar dolayısıyla 'e verilen arada sakatlık sorunu yaşayan oyunculardan kafilede yer alırken, ise 'ye götürülmedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:15
Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu! Emre Belözoğlu, Nabil Dirar, Max Kruse...

Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse, kafileye dahil edilmedi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada sakatlık sorunu yaşayan Emre Belözoğlu ile sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Denizli kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

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Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu! Emre Belözoğlu, Nabil Dirar, Max Kruse...
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