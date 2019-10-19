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Taraftarın hakkını kimseye yedirmem

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Taraftarın hakkını kimseye yedirmem
Mali anlamda en büyük taahhüdünün şeffaflık ve hesap verilebilir bir bütçe yönetimi olduğunu dile getiren Serdal Adalı, Beşiktaş'ın ekonomik sorunlarını çözebilecek gücü kendilerinde gördüklerini söyledi. Adalı, "Simit, ayran yiyerek para biriktirip, bilet alan taraftarların hakkını yedirmem. Kulübe kısa vadeli nakit girişini sağlayacağız. Sponsorluk gelirlerinde önemli gelişmeler göreceksiniz. Öz kaynak yapılanması en köklü mali çözüm olacak. Stat gelirlerini arttırıcı projelerimiz var. Beşiktaş bu darboğazdan çıkacak. Zaman içinde amacımız her 10 senede yeni jenerasyon yakalayan yapılar kurup, şampiyonluklar kazanmak ve düzenli oyuncu satışları gerçekleştirmek olacak" şeklinde konuştu.
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Taraftarın hakkını kimseye yedirmem
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