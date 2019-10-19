Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. İki takım arasındaki maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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Trabzonspor üst üste üçüncü galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, geride kalan yedi haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 12 puanla 3. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür, Onazi ve Mikel'in sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep'te ise cezalı Güray ile sakatlığı bulunan Muğdat Çelik karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Doğan
Abdülkadir Parmak
Kamil Ahmet
Sosa
Nwakaeme
Sörloth
GAZİANTEP FK
Lontigkin
Kana Biyik
Djilobodji
Tosca
Oğuz
Chibas
Diarra
Morais
Muhammet
Twusami
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