Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. İki takım arasındaki maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor üst üste üçüncü galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, geride kalan yedi haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 12 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür, Onazi ve Mikel'in sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep'te ise cezalı Güray ile sakatlığı bulunan Muğdat Çelik karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan

Pereira

Hüseyin

Hosseini

Novak

Doğan

Abdülkadir Parmak

Kamil Ahmet

Sosa

Nwakaeme

Sörloth

GAZİANTEP FK

Lontigkin

Kana Biyik

Djilobodji

Tosca

Oğuz

Chibas

Diarra

Morais

Muhammet

Twusami

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