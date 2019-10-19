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- FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

ile FK, 'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor ilk 7 haftanın sonunda 12 puanla, lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. da zirveden çok uzakta değil. Kırmızı siyahlı ekip 11 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki maçın başlama saati, oynanacak stat, yönetecek hakem, yayınlanacak canlı kanal ve takımların muhtemel 11'lerine dair bilgiler haberimizde yer alıyor...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 13:57
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. İki takım arasındaki maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor üst üste üçüncü galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Bordo mavililer, geride kalan yedi haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 12 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekipte Abdülkadir Ömür, Onazi ve Mikel'in sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep'te ise cezalı Güray ile sakatlığı bulunan Muğdat Çelik karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Doğan
Abdülkadir Parmak
Kamil Ahmet
Sosa
Nwakaeme
Sörloth

GAZİANTEP FK

Lontigkin
Kana Biyik
Djilobodji
Tosca
Oğuz
Chibas
Diarra
Morais
Muhammet
Twusami
Kayode

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